Москва, 2 августа, 2022, 08:26 — ИА Регнум. России необходимости понять, действительно ли Соединенные Штаты готовы к переговорам с Москвой о создании новой системы контроля над вооружением. Об этом 2 августа сообщили в постоянном представительстве РФ при ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM СНВ-3

«Нам хотелось бы понять, действительно ли американская сторона готова к переговорам или же это всё является «красивыми словами», — говорится в комментарии ведомства.

Там также напомнили, что именно США в одностороннем порядке оборвали диалог по стратегической стабильности с Россией.

«Вашингтону пора бы уже определиться, перестать метаться и прямо сказать нам, чего он всё-таки хочет — далее заниматься обострением ситуации в сфере международной безопасности или же вести равноправные переговоры», — заключили в постпредстве РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в обнародованном заявлении американского президента Джо Байдена к открытию конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявлялось, что США готовы обсужлать с Россией новую систему контроля за вооружениями, призванную заменить договор СНВ-3.

Читайте также: Медведев заявил, что Байден опоздал с предложением по СНВ-3