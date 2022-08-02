В постпредстве РФ усомнились в готовности США к переговорам о будущем СНВ
Москва, 2 августа, 2022, 08:26 — ИА Регнум. России необходимости понять, действительно ли Соединенные Штаты готовы к переговорам с Москвой о создании новой системы контроля над вооружением. Об этом 2 августа сообщили в постоянном представительстве РФ при ООН.
Там также напомнили, что именно США в одностороннем порядке оборвали диалог по стратегической стабильности с Россией.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в обнародованном заявлении американского президента Джо Байдена к открытию конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявлялось, что США готовы обсужлать с Россией новую систему контроля за вооружениями, призванную заменить договор СНВ-3.
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