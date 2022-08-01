Москва, , 22:54 — REGNUM Инициатива американского президента Джо Бадйна по замене СНВ-3 (договора по ограничению ядерного оружия) как-то запоздала и слаба: мир слишком сильно изменился, написал 1 августа замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

Дмитрий Медведев Government.ru

Комментируя заявление Байдена о том, что Вашингтону был бы интересен договор с Москвой об ограничении ядерных потенциалов, который заменил бы СНВ-3 (истекает в 2026 г.), Медведев заявил:

«Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты. Ну и главное… Оно нам вообще надо? Мир стал другим».

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