Гавана, 2 августа, 2022, 03:44 — ИА Регнум. Власти Кубы соболезнуют иранскому народу в связи с последствиями наводнений, которые привели к большим жертвам и разрушениям. Об этом министр иностранных дел Острова Свободы Бруно Родригес 1 августа заявил на своей странице в социальной сети Twitter.

Флаг Кубы

Бруно Родригес «Выражаем наши глубочайшие соболезнования иранскому народу и правительству в связи с жертвами и ущербом, причинённым проливными дождями в последние дни. Особые слова поддержки родственникам и близким жертв».

По последним данным, в результате наводнений, охвативших 24 из 31 провинции Ирана, погибли не менее 69 человек, пропавшими без вести числятся ещё 45 граждан. Неделя ливней больше всего бед принесла территориям Бахтиария, Исфахан, Йезд, Лурестан, Мазандеран, Тегеран и Чехармехаль.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнения в Иране унесли жизнь 61 человека, а 32 значатся как пропавшие без вести.

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