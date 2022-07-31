Гавана, , 07:01 — REGNUM Соболезнования США в связи с гибелью людей в американском штате Кентукки в результате наводнения направили власти Кубы. Об этом 30 июня сообщил глава кубинского МИД Бруно Родригес в Twitter.

Куба Иван Шилов © ИА REGNUM

«Направляем наши искренние соболезнования в связи с разрушительными последствиями проливных дождей в штате Кентукки, США, которые привели к гибели многих людей, в том числе детей, и значительному материальному ущербу», — написал глава МИД Кубы.

Наводнения в американском штате Кентукки произошли из-за сильных проливных дождей. В шести округах штата был введён режим чрезвычайной ситуации, для помощи пострадавшим от стихии власти штата привлекли полицию и национальную гвардию. Жертвами наводнения стали 25 человек.

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