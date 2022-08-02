Осло, 2 августа, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Согласно новому исследованию, опубликованному в Nature Reviews Earth & Environment, в малонаселенных районах Арктики уровень загрязнения такой же, как в густонаселенных городах по всему миру. Об этом сообщает норвежская интернет-газета Ice People.

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Загрязнение в Арктике касается практически всех мест обитания — от пляжей до морского дна. Идёт накопление загрязняющих средств, в том числе синтетических тканей, средств личной гигиены, упаковки и другого пластика.

«Арктика по-прежнему считается нетронутой дикой природой <…> В исследовании, которое мы провели совместно с коллегами из Норвегии, Канады и Нидерландов, мы показываем, что это восприятие больше не отражает реальность. Самые северные экосистемы уже сильно пострадали от изменения климата. Сейчас это усугубляется пластиковым загрязнением. И наши исследования показали, что загрязнение продолжает ухудшаться», — рассказала Мелани Бергманн, исследователь из Немецкого института Альфреда Вегенера и ведущий автор исследования.

В публикации отмечается, что почти 100 процентов пластикового мусора, выброшенного на берег архипелага Шпицберген, является остатками рыболовного промысла.

«К сожалению, очень мало исследований о воздействии пластика на морские организмы в Арктике. Но есть свидетельства того, что последствия там аналогичны последствиям в более изученных регионах. В Арктике также многие животные — белые медведи, тюлени, северные олени и морские птицы — запутываются в пластике и умирают. В Арктике также непреднамеренно проглоченный микропластик, вероятно, приводит к снижению роста и размножения, физиологическому стрессу и воспалениям в тканях морских животных, а также попадает в кровь людей», — добавила Бергман.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что приоритетными направлениями российской науки в сфере морских исследований являются изучение состояния ресурсов и пространств Мирового океана, исследование военно-политических проблем использования этих ресурсов и развитие научно-исследовательского флота.

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