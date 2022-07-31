Москва, , 16:07 — REGNUM Приоритетными направлениями российской науки в сфере морских исследований являются изучение состояния ресурсов и пространств Мирового океана, исследование военно-политических проблем использования этих ресурсов и развитие научно-исследовательского флота. Об этом говорится в Морской доктрине Российской Федерации, утверждённой указом президента России Владимира Путина от 31 июля.

Научно-исследовательское судно СУГМС «Михаил Сомов» Фото пресс-службы СУГМС

В тексте доктрины морские научные исследования включены в список приоритетов развития морской деятельности на функциональных направлениях наряду с развитием морского транспорта и трубопроводных систем, освоением и сохранением ресурсов Мирового океана, а также с военно-морской деятельностью.

Морская доктрина предусматривает наращивание объёма фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на изучение состояния морской среды, ресурсов и пространств Мирового океана, Арктики и Антарктики. Одним из приоритетных направлений исследований названо изучение военно-политических, экономических и правовых проблем использования ресурсов Мирового океана.

Также говорится о необходимости экологических и климатических исследований, модернизации существующих и строительстве новых научно-исследовательских судов. Отмечается, что для дальнейшего изучения Мирового океана потребуется развитие роботизированных комплексов, дистанционных методов и средств наблюдений, ввод в эксплуатацию оборудования нового поколения на арктических и антарктических станциях.

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