Москва, , 16:07 — REGNUM Цена нефти марки Brent в июле снова снижалась, но падение оказалось не слишком сильным, всего на 1,5%, до $110,01 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Бочки с нефтью Thomas Constant

«На нефтяной рынок в июле продолжили влиять те же факторы, что и в июле: сокращение предложения на фоне высокого спроса и опасения введения эмбарго на российскую нефть в декабре.

США продолжали продвигать свою инициативу по введению потолка на российскую нефть, но энтузиазма у покупателей российской нефти она не вызвала. Цены на нефть в июле по-прежнему оставались выше $100 за баррель, хотя были и краткосрочные провалы до $98-99 за баррель, но с этих уровней цена потом опять очень быстро шла вверх.

Страны-участницы ОПЕК+ в июле по-прежнему недостаточно выполняли квоты по увеличению добычи нефти. Причина заключалась не только в отказе некоторых стран покупать российскую нефть, но ещё и в перебоях с добычей в ряде стран-экспортёров нефти, прежде всего, в Ливии.

3 августа министры стран-участниц ОПЕК+ соберутся на очередную встречу, на которой будет обсуждаться вопрос о новых квотах на добычу нефти. Напомним, что по плану с 1 августа квоты на увеличение добычи нефти повышаются до 648 тыс. баррелей в день.

На министерской встрече в августе, скорее всего, такие же квоты будут зафиксированы и на сентябрь, однако не исключено, что новый генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Каис из Кувейта, который возглавил нефтяной картель с 1 августа, может оказаться более дружелюбным к США, чем ранее был предыдущий ныне покойный генсек Мухаммед Баркиндо, и политика ОПЕК по отношению к России может немного измениться.

Август нередко становился месяцем резкого роста цен на нефть из-за традиционных августовских ураганов и иных стихийных бедствий на юге США, но пока неясно, насколько природа окажется благосклонна к этому географическому региону в августе 2022 года.

Если никаких значимых стихийных бедствий в США или Мексике в августе не произойдёт, для нефтяного рынка дополнительных «бычьих» сигналов в этом месяце не будет.

Цена на нефть Brent в августе может колебаться в рамках $98-111 за баррель», — предполагает эксперт.

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