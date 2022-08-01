Москва, , 13:09 — REGNUM Доллар практически беспрерывно дорожает с 21 июля, когда котировки оттолкнулись от минимумов под отметкой 55 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.

Рубли Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Сегодня, в первый день августа пара доллар/рубль сохраняет боевой настрой, отметив трехнедельные максимумы за пределами уровня 62 руб.

Сохранится ли нисходящая тенденция российской валюты в наступившем месяце? Если верить исторической статистике, август обычно выдается не самым удачным для рубля.

Однако в нынешних обстоятельствах сложно опираться на прошлый опыт — ситуация в этом году сложилась, мягко говоря, нестандартная. В любом случае российской валюте уже не стоит рассчитывать на повторение успеха с укреплением до 50 за доллар, но и масштабного обвала тоже не предвидится.

При этом наличие многочисленных «раздражителей», которые могут повлиять на поведение рубля, говорит в пользу сохранения довольно широкого торгового диапазона.

Основные торги ожидаются в диапазоне 55-65 руб. с перспективой закрепления ближе к верхней границе и последующим движением в направлении уровня 70 руб. позднее в этом году.

Если в предстоящие недели появятся детали обновленного бюджетного правила, доллар вполне может заглянуть за 65 руб., но на данном этапе не исключены встречные движения краткосрочных спекулянтов», — считает эксперт.

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