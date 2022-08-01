Москва, 1 августа, 2022, 16:04 — ИА Регнум. В июле невиданное укрепление рубля прекратилось: за месяц российская национальная валюта обвалилась по отношению к доллару США на рекордные 13%, а к евро, достигшему в июле паритета с долларом, почти на столько же, на 12,8%, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«К концу июля за доллар на Московской бирже давали 61,62 руб., за евро 63,56 руб.; таким образом, курс доллара вернулся на уровни января 2020 года. Скорее всего, на падение рубля в июне оказали влияние не фундаментальные макроэкономические причины, а «технические».

Жёсткая риторика представителей российских Минфина и Минэкономразвития, считающих, что слишком дорогой рубль невыгоден экспортёрам, в июле, по нашему мнению, оказалась главным из таких факторов, хотя и значительную «перегретость» рубля в мае и июне по отношению к доллару и евро тоже сложно отрицать.

На фоне такой риторики рынок ожидал возврата к бюджетному правилу, отмену которого глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин назвал основным фактором укрепления рубля. Возвращение к «бюджетному правилу» в июле так и не случилось, но правительство неоднократно заявляло, что работа по совершенствованию механизма бюджетного правила уже ведётся, что нервировало рынок и увеличивало спрос на валюту в ожидании её роста в будущем.

Ещё одним фактором ослабления рубля в конце июля стало ожидаемо резкое повышение процентных ставок ФРС США с почти одновременным резким снижением ключевой процентной ставки ЦБ РФ. Кроме того, впервые за много лет процентные ставки повысил Европейский центробанк. Сочетание этих двух факторов сыграло значительную роль в падении рубля в последние дни июля.

В августе плановых заседаний по процентным ставкам ФРС, ЕЦБ или Банка России не ожидается, соответственно, на курс рубля оказывать влияние они не будут. Но в августе должно произойти немало других событий, которые будут иметь значение для курса рубля.

Главным событием августа должно стать возвращение «бюджетного правила». Главная сложность этой процедуры будет заключаться в том, что из-за ограничений против Банка России регулятор уже не сможет по поручению Минфина проводить операции со всеми мировыми резервными валютами на Московской бирже.

Исключение составляет китайский юань, поскольку Китай не присоединился к санкциям против России. Таким образом, вероятнее всего, что ЦБ РФ будет покупать в Фонд национального благосостояния юани и валюты дружественных стран. Но в любом случае покупка иностранной валюты будет играть на ослабление рубля, а не на его укрепление.

До конца первой декады августа Росстат опубликует данные по инфляции потребительских цен за июль. Мы ожидаем, что годовая инфляция в июле продолжила замедляться, а по отношению к июню в июле снова наблюдалась дефляция.

В краткосрочном аспекте такая статистика по инфляции может приостановить ослабление рубля, даже если бюджетное правило вернётся уже в начале августа.

Ещё одним важным фактором влияния на курс рубля может стать первая оценка темпов роста ВВП России во II квартале 2022 года. Напомним, что по итогам 1 квартала 2022 года российский ВВП вырос на 3,5% в годовом выражении, но здесь сработал эффект низкой базы, так как российская экономика в I квартале 2021 года только начала восстанавливаться после последствий пандемии коронавируса.

Во II квартале результаты будут намного менее оптимистичными: Минэкономразвития уже прогнозирует падение российского ВВП на 4% в годовом выражении. Это может оказать негативное влияние на рубль в краткосрочном аспекте.

Также можно отметить, что в августе на курс рубля могут оказать большее влияние, чем в июле, события на нефтяном рынке, а также по-прежнему значение будут иметь геополитические и санкционные факторы. В августе доллар и евро могут находиться в диапазонах 58-65 руб. за доллар и 59-66 руб. за евро», — полагает эксперт.

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