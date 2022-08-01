Берлин, 1 августа, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Катастрофа из-за дефицита природного газа ждёт Германию через три месяца, когда наступит зима. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

Сейчас, в разгар лета, у Берлина остаётся мало времени для предотвращения дефицита, говорится в публикации. Авторы статьи полагают, что нерешительная политика и медлительность канцлера Олафа Шольца в вопросе сокращения зависимости от российских энергоносителей стала причиной плачевной ситуации.

Так, в Берлине больше не освещают ночами президентский дворец, в Ганновере отключили горячую воду в душевых бассейнов и спортзалов, муниципалитеты по всей стране готовят убежища с обогревателями, чтобы защитить людей от холодов.

«И это только начало кризиса, который прокатится по всей Европе», — считают обозреватели.

Они отмечают, что в стране возможны волнения на фоне дефицита энергии. Правительство даже может ввести чрезвычайное положение, чтобы государство могло контролировать распределение топлива.

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