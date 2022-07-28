Берлин, 28 июля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Компенсировать поставки российского природного газа в Германию с помощью метана, который добывается из коровьего навоза и силоса, не получится. Об этом 28 июля пишет немецкая газета Bild.

Фото Алексея Гусева Коровы

В материале издания автор публикации предостерегает жителей ФРГ от головокружения от успехов на фоне сообщений о том, что несколько немецких деревень смогли заместить поставки голубого топлива добываемым из коровьего навоза и силоса метаном.

При этом эксперт объяснил, что на всю Германию коровьего навоза не хватит, так как такую схему нельзя применить в больших городах и тем более в промышленности, где необходимы совершенно другие объёмы поставок голубого топлива.

Как передавало ИА REGNUM, ранее немецкие СМИ сообщили о том, что несколько деревень в ФРГ смогли заместить поставки газа с помощью добываемого из коровьего навоза и силоса метана.