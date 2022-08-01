Москва, 1 августа, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В Москве 1 августа состоялось оперативное совещание с вице-премьерами, на котором обсуждались вопросы развития Северного морского пути (СМП). Вице-премьер РФ Александр Новак рассказал о планах развития инфраструктуры перевалочных мощностей.

Kremlin.ru Александр Новак

«В соответствии с планами развития инфраструктуры перевалочные мощности должны к 2024 году увеличиться с существующих 32 млн т до 80 млн т. Также, несмотря на имеющиеся сложности, все инфраструктурные проекты выполняются по плану. Продолжаем работу по достижению объёмов грузопотока в соответствии с поставленными задачами. Особое внимание, безусловно, уделяем совместно с коллегами из МЧС, «Роскосмоса» развитию аварийно-спасательной инфраструктуры СМП, арктической спутниковой группировки для прогнозирования метеорологических и ледовых условий, обеспечивающей связь и интернет», — заявил вице-премьер.

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Как сообщало ИА REGNUM, капитан лихтеровоза, который прибыл из Санкт-Петербурга на Камчатку, Олег Марков рассказал, что трасса Северного морского пути оживает.

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