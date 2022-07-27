Петропавловск-Камчатский, , 11:11 — REGNUM На Камчатке под выгрузку к причалу грузового терминала «Сероглазка» встал лихтеровоз, прибывший по Северному морскому пути, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Северный морской путь Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Камчатка станет мировым хабом на Северном морском пути — Солодов

В край судно доставило 149 контейнеров и 48 металлоконструкций. Рейс по Севморпути осуществлен по льготным тарифам.

«Наша общая задача сейчас, с точки зрения обеспечения грузовой базы — сделать рейсы лихтеровоза регулярными. Это то, о чем мы говорим не первый раз. Задача правительства Камчатского края — сформировать доверие у потенциальных грузоотправителей к рейсам на лихтеровозе. Мы все понимаем, что это выгоднее, но для того, чтобы эта выгода стала не виртуальной, а реальной, нам нужны регулярные рейсы, чтобы все грузоотправители, прежде всего рыболовецкие компании, могли заранее планировать погрузку, отправку и свои финансовые ресурсы», — пояснила заместитель председателя правительства Камчатки Юлия Морозова.

Из Санкт-Петербурга на Камчатку с заходом в Мурманск судно шло 20 суток. Обратно оно доставит свежемороженную рыбу. Следующий заход в Петропавловск-Камчатский запланирован на октябрь.

Как сообщалоИА REGNUM, на Камчатке развивается транспортный хаб мирового уровня, который станет восточными воротами стратегического транспортного коридора Северного морского пути, об этом на выездной сессии Восточного экономического форума в Петропавловске-Камчатском заявил губернатор края Владимир Солодов.