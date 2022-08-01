Москва, 1 августа 2022, 08:06 — REGNUM На локальном валютном рынке 29 июля наблюдалось ослабление рубля с открытия основной торговой сессии на Мосбирже, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiverИА REGNUM.

Доллар vs Евро
Доллар vs Евро
(сс) Dennis Skley

Торги по рублевым парам завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,32%, до 61,62 руб., евро/рубль — на 1,14%, до 62,47 руб., фунт/рубль — на 2,06%, до 75,97 руб.

На американской сессии курс доллара повышался до отметки 62,27 руб. Никаких новостей за ослабление рубля не стояло.

Участники рынка выходили из позиций в последний торговый день месяца в ожидании новостей о планах властей по нормализации курса. За июль российская валюта подешевела к доллару на 12,92%, к евро — на 16,36%, к фунту — на 16,16%.

Сегодня, 1 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $102,85. Из-за рецессии в США рост котировок затормозился. Пока нефть торгуется выше $100 за баррель, рубль будет игнорировать снижение цен.

Для рубля сильной поддержкой остается профицит текущего счета России из-за сохраняющегося низкого спроса на импорт. Торговые объемы в паре доллар/рубль остаются в два раза ниже, чем до спецоперации в Донбассе ($1,9 млрд против $4 млрд).

Учитывая, что налоговый период завершился, рубль остается временно без внутридневной поддержки. Если оценивать рыночную ситуацию с технической точки зрения, то сопротивлением для доллара выступает уровень 63 руб.

Минфин РФ медлит с обнародованием новых параметров для бюджетного правила. Если до конца текущей недели не поступит никаких новостей, то от 63 руб. стоит ожидать новой фазы ослабления рубля до 59,50 руб.

Читайте также: Курс доллара поднялся выше 62 рублей, курс евро — выше 63 рублей