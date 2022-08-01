Приштина, Сербия, 1 августа, 2022, 13:13 — ИА Регнум. На КПП Мердаре на административной линии между центральной Сербией и Косово и Метохией полиция сепаратистского Косово к сербским документам выдает отдельные бумаги с печатью «Республики Косово». Об этом 1 августа сообщил телеканал РТС.

Krzysztof Dudzik Граница Косово и Сербии

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По информации канала, косовские сепаратисты начали выдавать сопровождающие бумаги лицам с сербскими документами, удостоверяющими личность, примерно в три часа ночи. Это продолжалось примерно час. Утром процедура была возобновлена.

Бумага содержит имя и фамилию лица, которому она выдается, номер его сербских документов и пометку, согласно которой лицо обязано держать этот документ при себе, пока оно находится на территории сепаратистского Косово. О возможной утере документа нужно сообщить в полицию.

Бумага действует четыре месяца.

Напомним, что ранее Приштина приняла закон о применении «режима взаимности» по отношению к документам, выданным органами Республики Сербии. Планировалось, что с 1 августа вместо сербских паспортов на территории Косово буду действовать отдельные документы, выданные властями в Приштине. Сербы 31 июля блокировали дороги, ведущие к КПП Ярине и Брняк на севере Косово и Метохии. Посольство США в Приштине потребовало от сепаратистских властей перенести начало применения нового закона о сербских документах на 30 дней.