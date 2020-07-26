Решение властей самопровозглашенного Косова применять правила о принудительной замене личных документов сербов — это шаг к их изгнанию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Россия призывает власти самопровозглашенного Косова и стоящих за ними США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Полиция самопровозглашенного Косова блокировала административные границы края, сообщил сербский телеканал РТС.
Вучич обвинил премьер-министра Косово в провокациях против сербов
Количество провокаций против сербов в Косово увеличилось после прихода к власти в самопровозглашенном государстве премьер-министра Альбина Курти, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Минобороны Сербии опровергло слухи о вводе армии в Косово
Слухи о вводе подразделений сербской армии на территорию Косово и Метохии не соответствуют действительности, сообщает пресс-служба министерства обороны Сербии.
Албанцы и сербы начали собираться в районах Косовской-Митровицы
Косовские албанцы собираются в группы в южной части города Косовской-Митровицы, на северной стороне начали собраться местные сербы, сообщает издание «Вечерне новости».
Сербские СМИ заявили о звуках сирен в северной части Косова
В северной части самопровозглашенного Косова звучат сирены воздушной тревоги, также слышны и выстрелы, сообщает портал «Вечерне новости».
Сербы начали возводить баррикады на севере Косова и Метохии
Сербские жители Косова и Метохии начали возводить баррикады, чтобы не пропустить подразделения албанской полиции.
Правительство Сербии рассказало о целях властей Косова
Запрет властей самопровозглашенного Косова на въезд с сербскими документами и автомобильными номерами вводится с целью изгнания сербов из Косова и Метохии, заявил глава канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.