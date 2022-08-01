Париж, , 13:03 — REGNUM Посетив город Лион, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил о высылке 3000 правонарушителей, сообщает Le Figaro.

Жеральд Дарманен Economie.gouv.fr

Жеральд Дарманин, посетивший Лион, заявил, что за два года с территории страны было изгнано около 3000 «правонарушителей-иностранцев». Министр однако опустил все подробности.

«Это беспрецедентный рост, и мы должны продолжать это делать», — добавил Жеральд Дарманен.

Глава МВД Франции присутствовал на открытии центра содержания под стражей и объявил об открытии второго центра в 2023 году.

«С января, когда сотрудник полиции задерживает иностранца с неурегулированным статусом, он может поместить его в центр содержания под стражей на три месяца, чтобы найти способ для депортации», — отметил Жеральд Дарманен.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Парижа начала расследование масштабной аферы с криптовалютой.

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