Париж, 1 августа, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Прокуратура Парижа начала расследование масштабной аферы с криптовалютой, сообщает France Inter.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

Было подано 40 жалоб, а общий ущерб оценивается примерно в четыре миллиона евро.

В этом случае десятки интернет-пользователей доверили деньги блогеру, специализирующемуся на криптовалютах, пообещав им привлекательную доходность от инвестиций, мошенник конфисковал все средства.

Ожидается, что число пострадавших может достичь 300 человек.