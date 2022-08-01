Москва, 1 августа, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В настоящее время на российских верфях строится ещё четыре атомных ледокола. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе оперативного совещания правительства РФ 1 августа.

Kremlin.ru Александр Новак

«За последние два года у нас увеличено количество атомных ледоколов с четырёх до шести. Наш флот пополнился двумя самыми мощными в мире ледоколами — это «Арктика» и «Сибирь» мощностью 60 МВт <…> В настоящее время на российских верфях строится ещё четыре атомных ледокола. Три на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, один на «Звезде» в Приморском крае. Планируемые сроки ввода их в эксплуатацию и сдачи: первый — конец 2022 года, остальные — 2024, 2026 и 2027 годы», — сообщил вице-премьер.

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Как сообщало ИА REGNUM, старт заводских ходовых испытаний ледокола «Урал», построенного по проектным требованиям 22 220, запланирован на сентябрь этого года. Кроме того, ожидается, что уже в сентябре «Урал» будет передан заказчику.

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