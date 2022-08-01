Китай предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань
Пекин, 1 августа, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань приведет к «серьезным последствиям», заявил 1 августа официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Иван Шилов ИА REGNUM
Китай
По его словам, если Пелоси отправится на Тайвань, это будет грубым вмешательством во внутренние дела КНР и умышленным нарушением принципа «одного Китая».
«Это нанесет серьезный урон отношениям между Китаем и США и приведет к очень серьезным событиям и последствиям», — заявил он на брифинге.
Напомним, ранее 1 августа тайваньская газета China Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа.
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