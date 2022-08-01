Тайбэй, 1 августа, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа, сообщает тайваньская газета China Times со ссылкой на дипломатические источники.

Paladin for Congress Нэнси Пелоси

По данным издания, Пелоси может провести на Тайване и 3 августа встретиться с главой администрации острова Цай Инвэнь и в этот же день покинет остров.

Вместе с тем МИД Тайваня пока эти планы не подтверждает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время своей поездки в Азиатско-Тихоокеанский регион спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси собирается посетить с визитом Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию.

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