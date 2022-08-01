Кабул, , 11:29 — REGNUM Центральный банк Афганистана, находящийся под управлением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), объявил, что в Кабул прибыл пакет помощи в размере 40 миллионов долларов США. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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В сообщении кредитной организации в «Твиттере» уточняется, что 40 миллионов долларов наличными прибыли в качестве гуманитарной помощи от стран-доноров. Деньги доверены одному из коммерческих банков.

Центральный банк высоко оценил гуманитарную помощь международного сообщества и призвал к сотрудничеству с Афганистаном и в других областях, и таким образом помочь народу Афганистана.

Было заявлено, что «Да Афганистан Банк» в качестве центрального банка страны стремится установить хорошие отношения со всеми финансовыми и банковскими учреждениями и ожидает, что международное финансовое сообщество улучшит взаимоотношения с афганским партнёром и возобновит банковские операции с Афганистаном.

Следует отметить, что Центральный банк Афганистана, находящийся под управлением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), использует эти пакеты помощи для контроля курса афганской валюты по отношению к доллару, и десятки миллионов долларов этой помощи были проданы на валютных аукционах.