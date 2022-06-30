Кабул, , 11:15 — REGNUM Центральный банк Афганистана объявил, что пакет помощи от ООН на сумму $32 млн наличными прибыл в Кабул и был передан Коммерческому банку Афганистана.

Управляемый талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) центробанк высоко оценивает гуманитарную помощь международного сообщества и призывает его взаимодействовать и сотрудничать в различных областях, тем самым помогая народу Афганистана.

Центральный банк заявил, что обеспечит прозрачность доставки гуманитарной помощи через банковский сектор и предоставит больше возможностей для доставки помощи.

Центральный банк Афганистана периодически использует эти пакеты помощи для контроля стоимости афганской валюты по отношению к доллару, поэтому эта помощь была реализована на валютном рынке.

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