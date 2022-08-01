Луганск, 1 августа, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики за прошедшие сутки ликвидировали более 50 украинских боевиков, сообщили 1 августа в Народной милиции ЛНР.

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«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 50 человек личного состава, четыре бронетранспортера, шесть единиц специальной автомобильной техники», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 30 июля ВСУ потеряли в ЛНР до 40 человек личного состава, 5 бронетранспортёров и две долговременные огневые точки.

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