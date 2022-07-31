Луганск, , 10:31 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ потеряли до 40 человек личного состава, 5 бронетранспортёров и две долговременные огневые точки. Об этом 31 июля сообщает Народная милиция ЛНР.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа наших! Zа Победу!»: спецоперация России на Украине — все новости»

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 40 человек личного состава, 5 бронетранспортёров, 5 единиц автомобильной спецтехники, 2 долговременные огневые точки», — отмечается в сообщении.

Кроме того, инженерно-саперные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование. 30 июля очищенно более 4 га территории от взрывоопасных предметов, оставленных ВСУ в районах населенных пунктов Метелкино и Сиротино.