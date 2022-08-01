Вашингтон, 1 августа, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Внимание США переключится с украинского конфликта на Тайвань в случае эскалации на китайском острове. Об этом заявил американской газете Politico неназванный высокопоставленный дипломат из Европы.

Иван Шилов ИА REGNUM Белый дом

Такое развитие событий собеседник издания назвал «худшим сценарием». Пока обстановка на Тайване не беспокоит НАТО, но она может легко обостриться, отметил он.

«При худшем сценарии США переключат свое внимание с Украины на напряжённости в отношениях с Китаем из-за Тайваня», — приводит Politico его слова.

Сотрудники внешнеполитических ведомств, добавляет газета, считают возможным обострение «словесной войны» между США и Китаем из-за Тайваня. В европейских столицах пристально наблюдают за происходящим.

Ранее американское издание American Spectator сделало вывод о бессилии президента США Джо Байдена в ситуации с Тайванем. На это указывают его телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

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