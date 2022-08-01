Вашингтон, , 02:44 — REGNUM Президент США Джо Байден показал бессилие в ходе телефонных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по тайваньскому вопросу, сообщает 1 августа американское издание American Spectator.

По мнению автора статьи Фрэнсиса Семпа, это свидетельствует о завершении эпохи однополярного мира во главе с Вашингтоном.

Публикации в СМИ об итогах переговоров, отмечает он, позволяют сделать вывод о том, что Си Цзиньпин жестко предостерег Байдена от вмешательства в ситуацию вокруг Тайваня. При этом сообщения Белого дома совершенно не упоминают о жестких предупреждениях, сделанных лидером Китая.

«Не стоит ожидать от Байдена признания, что Си Цзиньпин «разбил его в пух и прах». Но, судя по всему, именно это и произошло во время их длительного разговора… Если у кого-то еще были сомнения в том, что однополярный мир с США во главе подошел к финалу, то разговор Байдена и Си Цзиньпина наглядно это подтверждает», — считает Семпа.

По его мнению, Китай в своей позиции учитывает слабость США, провальный вывод войск из Афганистана, а также ограниченную дееспособность президента Байдена.

Напомним, телефонные переговоры Байдена и Си Цзиньпина прошли 28 июля на фоне заявлений о планах визита на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

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