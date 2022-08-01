Хабаровск, 1 августа, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв представил мастер-план развития Хабаровска на площадке ВЭБ. РФ в Москве, сообщается на сайте Полпредства ДФО.

Khabarovskadm.ru Хабаровск

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Мастер-план Хабаровска предполагает развитие городской экономики в четырёх зонах: южной и северной, в постиндустриальном городском ядре с экспансией на прилегающую территорию Хабаровского района и на острове Большой Уссурийский.

Кроме того, запланирована ревитализация центра города — главные улицы и бульвары станут комфортным местом для прогулок. Появятся новые благоустроенные жилые районы и кварталы. К 2026 году предполагается ввести 1,7 млн кв. метров жилья.

Новое жильё появится на «Ореховой сопке», в «Дальневосточном квартале», в микрорайоне в Брянском переулке и жилом районе на Связной улице.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и помощник главы государства Максим Орешкин провели промежуточный отбор мастер-планов для презентации на ВЭФ-2022 во Владивостоке.