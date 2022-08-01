Анадырь, 1 августа, 2022, 05:33 — ИА Регнум. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и помощник главы государства Максим Орешкин провели промежуточный отбор мастер-планов для презентации на ВЭФ-2022 во Владивостоке.

Полпредство ДФО Максим Орешкин и Юрий Трутнев

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«Проекты представили десять регионов: Чукотка, Приамурье, Приморье, Колыма, Камчатка, Бурятия, Хабаровский край, Забайкалье, Сахалин и Якутия.

Мастер-планы разрабатываются по итогам поручений Владимира Путина, озвученных на ВЭФ-2021.

Подводя итоги рассмотрения мастер-планов, Юрий Трутнев отметил важность учёта мнений жителей городов:

«Нужно понять, чего хотят люди, и сделать всё, чтобы их пожелания были реализованы».

Трутнев отметил, что мастер-планы нужно разбить по годам, определить этапы их выполнения. Также важно понять, какие ценности будут созданы в процессе реализации предлагаемого мастер-плана, какие новые возможности получат дальневосточные города», — сообщает телеграм-канал «Полпред ДФО».

Мастер-планирование в шести городах: Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Чите и Благовещенске реализуется при финансовой поддержке ВЭБ. РФ. Госкорпорация развития также планирует принять участие и в реализации мастер-планов, в том числе через финансирование инвестиционных проектов, направленных на повышение качества жизни людей. Мастер-планы Якутска, Улан-Удэ и Магадана разрабатываются при участии ДОМ. РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы Дальнего Востока получат дополнительные деньги на модернизацию социальной инфраструктуры.