Белград, 1 августа, 2022, 02:19 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил всех, кто поддержал Сербию во время нового обострения ситуации на севере Косово и Метохии, вызванного намерением Приштины ввести с 1 августа особый режим пересечения административной линии между центральной Сербией и Косово. Об этом Вучич заявил 31 июля во время пресс-конференции в Белграде.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

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«Я хотел бы поблагодарить тех, кто поддержал Сербию, даже и тех, кто был просто корректен и занял корректную позицию. Я особо хотел бы поблагодарить представителей МИД России, которые реагировали весьма корректно», — процитировал телеканал Pink слова Вучича.

Вучич отметил, что предпринимаются усилия для деэскалации ситуации в Косово и Метохии.

«Как бы трудно это ни было, мы не сдадимся, победит Сербия», — добавил Вучич.

Напомним, что 31 июля сербы установили баррикады вблизи КПП «Ярине» и «Брняк» на административной линии между центральной Сербией и Косово. Так сербское население отреагировало на планы Приштины ввести с 1 августа так называемый принцип взаимности с Сербией, который подразумевает, что сепаратистское образование не признает сербские документы и регистрационные номера, потому что Сербия не считает Косово независимым государством.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что последние события в южном сербском крае свидетельствуют о провале посреднической миссии ЕС в Косово и Метохии.