Приштина, , 22:54 — REGNUM Специальные подразделения так называемой косовской полиции выдвинулись из Приштины на север Косова и Метохии, где начались протесты сербов, сообщает издание «Вечерне новости».

Сербия и Косово Gajmar

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По его данным, эти спецподразделения (ROSU) выдвинулись на север Косова в полном снаряжении и спецтехникой. С ними поехали и несколько бригад скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сербское население Косова и Метохии вышло на протесты против запрета на въезд на косовскую территорию с сербскими номерами и документами. В районе возводятся баррикады, сербам удалось перекрыть дорогу из Приштины в Рашку. В городе Косовска-Митровица звучали сирены воздушной тревоги, а также выстрелы. Ряд СМИ сообщал о столкновениях между протестующими и албанцами.

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