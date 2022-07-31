Лондон, , 20:31 — REGNUM В День Военно-морского флота России президент страны Владимир Путин произнес одну фразу, которая вызвала панику в Великобритании. Об этом 31 июля написал аналитик британского издания Mirror Дуглас Пейшент.

День ВМФ в Кронштадте Дарья Драй © ИА REGNUM

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Он считает, президент России «выступил с пугающей угрозой», что российский Военно-морской флот получит гиперзвуковые ракеты «Циркон», обладающие скоростью более 10 тыс. км/ч. Первым заступившим на боевое дежурство кораблем «с этим грозным оружием» на борту будет фрегат «Адмирал Горшков».

По мнению аналитика, боевые корабли с таким видом оружия станут большой проблемой для военных Великобритании.

В публикации говорится, что «это гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающую скорость звука». Россия за последний год провела множество испытательных пусков гиперзвуковых ракет с боевых кораблей и подводных лодок.

При данной скорости «Циркон» достигнет Лондона примерно за пять минут, уточняется аналитиком.

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля президент России Владимир Путин заявил, что в течение ближайших месяцев будут начаты поставки новых российских гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» в Вооруженные силы РФ, первым их получит фрегат «Адмирал Горшков». Президент России уточнил, что район несения этим оснащенным «Цирконами» кораблем выберут исходя из интересов обеспечения безопасности РФ.

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