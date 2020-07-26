Двое пострадавших при взрыве в штабе ЧФ в Севастополе находятся в состоянии средней тяжести, ещё трое с легкими травмами, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Перед началом парада в Санкт-Петергубре президент подпишет указы об утверждении Морской доктрины России и Корабельного устава ВМФ.
Сергей Шойгу поздравил военно-морской флот с профессиональным праздником. Министр обороны отметил, что россияне гордятся героической историей ВМФ, выдающимися русскими флотоводцами и мореплавателями — всеми, кто в разные эпохи сражался во имя отечества и совершал важные географические открытия.
«Сегодня личный состав Военно-морского флота наглядно демонстрирует всему миру отличную морскую выучку и слаженность действий, успешно решает поставленные задачи по обеспечению безопасности государства», — отметил глава военного ведомства.
Шойгу пожелал всем причастным к празднику, включая тружеников судостроительных, судоремонтных предприятий, воинских частей, научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса, «счастья, крепкого здоровья, бодрости духа и оптимизма, новых успехов и достижений в службе на благо Родины».
Севастополь. Вход в здание одного из объектов Штаба Черноморского флота в Севастополе был атакован украинским беспилотником утром 31 июля.
Губернатор региона заявил, что все праздничные мероприятия по случаю Дня ВМФ России в городе отменены по соображениям безопасности.
Во Владивостоке состоялся торжественный парад кораблей в честь Дня Военно-Морского Флота России, который в этом году прошёл в бухте Золотой Рог.
Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц на катере «Ураган» обошёл парадный строй и поздравил каждый экипаж боевого корабля с профессиональным праздником.
Завершился военно-морской парад серией артиллерийских залпов, которые были даны с борта фрегата «Маршал Шапошников».
Минобороны РФ.
Маломощное взрывное устройство было установлено на самодельный беспилотник, который атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе, из-за разлета осколков оконных стекол в одном из помещений пострадали 5 человек, всем оказана медпомощь, сообщила пресс-служба ЧФ.
В Новокузнецке проживает более 4,5 тыс. связанных с морем горожан
История российского флота хранит примеры подлинного мужества, отваги моряков и флотоводцев. Об этом сказал мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в своём поздравлении с Днём Военно-морского флота России.
«Во многом, благодаря именно этим людям, Россия стала великой морской державой. С именами моряков связаны героические подвиги, важнейшие географические открытия и громкие военные победы», — написал он в своём телеграм-канале.
Андреевский флаг первым был поднят сегодня во Владивостоке.
Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте примет Владимир Путин.
В пролёте парадной группы авиации над Санкт-Петербургом задействованы самолёты и вертолёты морской авиации ВМФ России, транспортной и специальной авиации.
В прохождении парадного строя кораблей по Неве участвуют 17 кораблей и катеров, на Кронштадтском рейде — 10 кораблей и атомная подводная лодка «Северодвинск». Экипажи парусных судов будут приветствовать участников парада в назначенном районе.
В парадных строях — новейшие надводные корабли российского Военно-морского флота, а также корабли дальней океанской и морской зоны. Будут представлены корабли и суда всех российских флотов и Каспийской флотилии, а также катера Погрануправления ФСБ и МЧС России.
Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте, начало — в 11:00 по московскому времени. В нём будут задействованы около 40 кораблей и катеров, подводных лодок и парусных судов, 42 самолёта и вертолёта, и свыше 3000 военнослужащих. Парад включает в себя проход кораблей на реке Нева, проход кораблей в Кронштадте и пролёт авиации.