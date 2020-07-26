Сегодня, 31 июля, отмечается особенное для России событие — День Военно-морского флота. По этому случаю президент России Владимир Путин подписал Указ о проведении главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

Сам глава государства уже прибыл в северную столицу и обошёл на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде.

Участниками парада станут 42 воздушных судна, 47 боевых кораблей, подводные лодки и катера, которые в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне пронесут знамена прославленных соединений Военно-морского флота.

Напомним, главный военно-морской парад проходит в Санкт-Петербурге в День ВМФ — в последнее воскресенье июля. Традиция его проведения появилась в 2017 году после указа Владимира Путина. Первый парад состоялся в акватории Невы 30 июля 2017 года.

Военно-морские парады 31 июля проходят в шести российских городах — Балтийске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Каспийске, Новороссийске и Североморске, а также в сирийском Тартусе.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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