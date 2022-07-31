Лондон, 31 июля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Не менее 10% жителей Великобритании отказались от планов на отпуск в собственной стране из-за высоких цен на бензин. Об этом 31 июля сообщает британская газета Sun со ссылкой на свои данные.

Sean MacEntee Бензин

«10% (жителей Британии) признались, что отказались от планов на отпуск в стране, потому что передвижение стало слишком дорогим», — говорится в публикации.

Также уточняется, что, по данным издания, 7% британцев отказались из роста цен на топливо от поездок к своим пожилым родственникам, а 12% автовладельцев в стране не ездят на своих транспортных средствах на работу, из числа которых 20% приходится на людей в возрасте от 18 до 24 лет.

Кроме того, добавляется, что ряд британских семей перестал возить своих детей в школу на автомобилях ещё до начала летних каникул и некоторых из них уже продали свои транспортные средства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее газета Volkskrant сообщила, что из-за высоких цен на газ жители Нидерландов запасают на зиму дрова для обогрева своих жилищ.