Амстердам, 31 июля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Из-за высоких цен на газ жители Нидерландов запасают на зиму дрова для обогрева своих жилищ. Об этом 31 июля сообщает газета Volkskrant.

Юлия Безуглова ИА REGNUM Запас дров

По информации издания, на фоне увеличения стоимости голубого топлива люди начали массово закупать дрова на зиму, и они стали в стране дефицитным товаром, на который растет цена.

Также указывается, что один из поставщиков дров Дэвид Вундеринк рассказал, что из-за такого ажиотажного спроса товар у него может закончиться уже в ближайшее время, хотя ранее его клиенты начинали заказывать дрова только в сентябре.

Кроме того, отмечается, что также к ещё большим сложностям для поставщиков дров ведёт новая политика сбыта государственной организации по лесному хозяйству Staatsbosbeheer вкупе с осложнением поставок этого товара из-за конфликта на Украине.

Уточняется, что Staatsbosbeheer больше не поставляет лес на дрова, так как при его сжигании выделяется углекислый газ, а из-за ситуации с Украиной и антироссийскими санкциями поставки дров из стран Восточной Европы тоже снизились. В результате дрова уже на €50 дороже, чем в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля с призывом к странам Европейского союза запретить выдачу туристических виз жителям России обратился министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич.