Донецк, 31 июля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Житель Донецка пострадал в результате подрыва на одной из разбросанных в Кировском районе мин. Об этом 31 июля заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа наших! Zа Победу!»: спецоперация России на Украине — все новости»

«По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о ранении — подрыве на разбросанных ранее в Кировском районе минах ПФМ-1 «Лепесток» гражданского лица — мужчины 1980 г.р. по адресу: ул. Нижнетагильская, 113», — отмечается в сообщении.

Ранее противопехотные мины типа «Лепесток» были обнаружены в Кировском и Петровском районах Донецка.