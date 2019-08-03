The Times: западные СМИ скрывают правду о крупных успехах ВС России
На Западе СМИ искажают картину боевых действий на Украине, скрывая от читателей крупные успехи Вооружённых сил России в ходе спецоперации. Об этом написал журналист Род Лиддл в статье британской газеты The Times.
Пять ракет из РСЗО HIMARS выпустили ВСУ по Алчевску в ЛНР
Город Алчевск Луганской Народной Республики в очередной раз стал мишенью для обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения.
Власти Херсонской области сообщили о неудачной попытке наступления ВСУ
Очередную неудачную попытку наступления в Херсонской области предприняли вооружённые украинские формирования. Об этом 25 июля сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Шок: инициатор показа банеровской дикости в алтайской школе вышла на работу
В Алтайском крае замяли скандал с рассылкой садистского антироссийского мультфильма про Ваню и Колю, который чуть не показали школьникам МБОУ «Бобровская СОШ», замяли историю с прокурорской проверкой данного инцидента, а уволившаяся было по собственному желанию (а не по статье) автор рассылки уже вернулась к своим обязанностям, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Руководство образовательного учреждения считает достаточным, что педагог извинилась.
В пригороде Запорожья прозвучала серия взрывов
На позициях украинских войск в подконтрольном Киеву Запорожье начался пожар, сообщил 25 июля член администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Дети украинских беженцев массово превращаются в товар для европедофилов
Член Общественной палаты России журналист Александр Малькевич, который работает на освобожденных территориях Украины, рассказал корреспонденту ИА REGNUM о действиях европедофилов в отношении украинских детей:
«Мало того, что эта информация подтверждается, и в социальных сетях есть в том числе пронзительные совершенно видео украинских беженок, у которых изымали детей по заявлениям тех немцев, которые предоставляли им кров. Это же общая конва — обчистить Украину до последней нитки.
Вы посмотрите, что происходит: решили вопрос по зерну, распиливают поступающие средства. Ещё непонятно, что с гуманитарной помощью, исчезает оружие… Забирают всё, что плохо лежит. Судьба многих украинских женщин (об этом просто не принято в Европе громко говорить) — незавидная. Это своеобразный живой товар, а украинские дети (славяне, симпатичные), тоже превращаются в товар…»
Колыма в подшефной Ждановке помогает ремонтировать объекты инфраструктуры
Магаданская область в подшефной Ждановке (ДНР) помогает подготовить учреждения образования к новому учебному году — в город ежедневно поступают стройматериалы.
В батальоне добровольцев «Тигр» обучаются более 60 приморцев
В Приморье продолжается подготовка батальона добровольцев «Тигр» для участия в спецоперации России в защиту Донбасса.
Times: СМИ Запада намеренно скрывают правду об успехах спецоперации ВС РФ
Правду о крупных успехах Вооружённых сил (ВС) России в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины намеренно скрывают СМИ Запада. Об этом 25 июля написал журналист Род Лиддл в статье для британской газеты Times.
В Херсонской области ВСУ успеха не имеют, попытки наступления кончаются разгромом и отступлением подразделений ВСУ. Специальная военная операция России по защите Донбасса.
В Херсонской области заявили о провале попытки контрнаступления ВСУ
Очередная попытка со стороны украинских боевиков наступления на Херсонскую область провалилась, сообщил замглавы региона Кирилл Стремоусов.
Бастрыкин предложил создать трибунал по ВСУ совместно с ОДКБ, БРИКС и ШОС
Идея трибунала по военным преступлениям украинских силовиков под эгидой ООН является сомнительной. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.
«С учетом позиции «коллективного Запада», открыто спонсирующего украинский национализм и поддерживающего киевский режим, создание такого трибунала под эгидой ООН в текущей перспективе крайне сомнительно. Указанный вопрос более уместно было бы прорабатывать с российскими партнерами по таким организациям, как СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС. Учреждение суда и его устава можно было бы оформить соглашением между Россией, странами — членами указанных организаций, Донецкой и Луганской Народными Республиками», — сказал Бастрыкин.
На Украине погиб награжденный орденом Мужества архангелогородец
На Украине в ходе военной спецоперации погиб архангелогородец Александр Сурин. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
«Александр лично поразил десятки беспилотников и реактивных систем залпового огня и неоднократно спасал жизни своих товарищей», — написал глава региона.
Бастрыкин рассказал об уголовных делах в отношении наёмников на Украине
Российские следователи возбудили ряд уголовных дел по факту разработки минздравом Украины оружия массового поражения, а также преступлений иностранных наёмников. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.
«Возбуждены уголовные дела по фактам разработки сотрудниками минздрава Украины оружия массового поражения. Еще есть дела по фактам участия наемников в совершении преступных действий на территории Украины. Они расследуются в отношении граждан Великобритании, США, Канады, Нидерландов и Грузии», — сказал Бастрыкин.
В СК РФ назвали число причастных к преступлениям на Украине
Российские следователи возбудили более 1300 уголовных дел, в рамках которых к ответственности привлекаются более 400 человек. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.
«Уголовные дела о событиях на Украине расследуются в отношении представителей военного и политического руководства страны, членов радикальных националистических объединений, а также представителей украинских вооруженных формирований. Всего возбуждено более 1300 уголовных дел, по которым к ответственности привлекаются свыше 400 лиц», — сказал Бастрыкин.
Линия фронта в Донбассе на 24 июля. Основные бои развертываются на территории ДНР. Вооруженные силы РФ, ДНР и ЛНР продолжают бои в Северске, в черте города Соледар, на окраинах Бахмута (Артемовска). Активизировались боевые действия под Авдеевкой. Союзные силы взяли территорию Углегорской ТЭС, блокируя и уничтожая оставшиеся очаги сопротивления ВСУ. Специальная военная операция России по защите Донбасса. Восток.