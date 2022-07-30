Москва, 30 июля, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело из-за обстрела села Ломаковка в Брянской области. Об этом 30 июля сообщили в Telegram-канале комитета.

Riastrela.ru Брянская область

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«По данным следствия, утром 30 июля 2022 года украинские националисты, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц вооруженных сил Украины и иных лиц из числа представителей высшего военного и политического руководства Украины, произвели минометный обстрел территории с. Ломаковка Стародубского района Брянской области», — говорится в сообщении.

От обстрела были повреждены ангар, здания магазина и «Дома культуры». Также в Следственном комитете сообщили, что повреждены несколько жилых домов. Сообщений о пострадавших нет, так как жители не находились в зоне обстрела.

СК РФ продолжает устанавливать личности лиц, которые участвовали в совершении преступления. В дальнейшем их привлекут к ответственности.