Москва, 30 июля, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовные дела в отношении военных из двух механизированных бригад вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 30 июля сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

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Дела были возбуждены по признакам преступлений, предусмотренным ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов). Согласно данным комитета, жесткое обращение выявили в действиях 30 отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича и Николая Переступняка, 54 отдельной механизированной бригады ВСУ Алексея Майстренко и А. Голенко. Также признаки преступления выявили у 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Как сообщает пресс-служба комитета, 25−28 июля 2022 года военнослужащие отдавали и выполняли приказы, которые подразумевали совершение артиллерийских обстрелов из тяжёлых видов вооружения. Такие случаи зафиксированы в городе Донецк, Горловка, Авдеевка, Ясиноватая. Также под обстрел попали и другие населённые пункты.

От этих действий со стороны ВСУ погиб один мирный житель, ранены 38 человек. От обстрелов ВСУ повреждены 81 дом и объекты гражданской инфраструктуры.

Следственный комитет РФ продолжает вести работу по определению подразделений ВСУ и конкретных военнослужащих, совершающих преступления в отношении мирного населения.