Москва, 30 июля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В районе н. п. Артемовск высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ. Об этом 30 июля сообщили в Минобороны России.

Центр управления ВКС РФ

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«Потери соединения составили до 50 военнослужащих и восемь единиц военной техники», — отмечается в сообщении.

Также, 29 июля высокоточным оружием воздушного базирования поражен пункт временной дислокации дивизиона реактивных систем залпового огня 110-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Яснобродовка ДНР.