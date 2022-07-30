Донецк, 30 июля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка еще 6 снарядов. Об этом 30 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

7th Army Training Command ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:20 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Новобахмутовку и Донецк из «Градов».