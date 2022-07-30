Пентагон продолжит поставки ВСУ боеприпасов к HIMARS
Вашингтон, 30 июля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. США продолжат помогать Киеву боеприпасами к РСЗО HIMARS, заявил 30 июля представитель Пентагона.
Archive.defense.gov
Пентагон
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Ведомство постоянно контактируют с Украиной по поводу уровня боеприпасов, так как «хочет убедиться, что у них есть то, что нужно на поле боя».
«Мы уверены в процессе оказания им помощи в обеспечении безопасности с тем, чтобы быть и далее способными отвечать на их нужды», — отметил он, передает«Газета.ру».
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что ВСУ «сейчас как никогда» нуждается в «неотложной помощи» Запада в вопросе поставок оружия, так как «речь идет о решающем этапе конфликта».