Москва, 30 июля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Законопроект о регулярной выплате 13-й пенсии разработали депутаты фракции СРЗП, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Законопроект планируем внести осенью», — уточнили во фракции.

Предлагается выплачивать российским пенсионерам дополнительную, так называемую 13-ю пенсию ежегодно в декабре. Помимо этого, инициатива предполагает увеличение в два раза выплат к страховой пенсии по старости гражданам, которые достигли 70-летнего возраста.

По подсчетам парламентариев, на реализацию закона потребуется выделение 654,8 млрд рублей из федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ продолжает поддерживать регионы в обеспечении социальных обязательств.

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