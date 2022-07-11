Москва, , 13:06 — REGNUM Законопроект о ежеквартальной индексации пенсий разработали депутаты Госдумы от СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля. Инициатива направлена в правительство России для получения официального отзыва.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

Парламентарии обратили внимание на то, что нынешняя индексация не учитывает инфляцию следующего года.

«Партия «Справедливая Россия — За правду» предлагает правительству, Минфину и ПФР исполнить долг перед гражданами старшего поколения, а коллегам-депутатам — поддержать инициативу о введении ежеквартальной индексации пенсий, то есть четыре раза в год», — заявил Миронов.

Сейчас государство хронически не доплачивает пенсионерам и постоянно накапливает перед ними долги. Особенно перед работающими пенсионерами, которые не видели прибавку с 2016 года, отметил парламентарий. при этом, по его мнению, у государства достаточно средств, чтобы выплачивать пенсионерам достойные пенсии.

Кроме того, по оценке Росстата, в 2022 году произошёл резкий рост цен на все потребительские товары. За первые четыре месяца этого года они увеличились на 17%, но это лишь верхушка айсберга.

Он отметил, что сегодня индексация пенсий проводится в стране постфактум.

«То есть на уровень инфляции предыдущего года, что в корне неверно. За год цены вырастают настолько, что никакое повышение пенсий это не компенсирует», — указал депутат.

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