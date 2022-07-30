Донецк, 30 июля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. За сутки на территории ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли 8 человек, еще 15 ранены. Об этом 30 июля сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

U.S. Army Europe ВСУ

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«За минувшие сутки, с 08:00 29 июля до 08:00 30 июля, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 8 человек и еще 15 мирных жителей получили ранения», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Донецке в результате обстрелов повреждено здание школы №50.