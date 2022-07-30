Донецк, 30 июля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка. Об этом 30 июля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️07:50 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский и Куйбышевский р-ны): выпущено 10 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк.