Вашингтон, 30 июля, 2022, 01:39 — ИА Регнум. Пентагон заключил соглашение с американской компанией Northrop Grumman Systems Corp на разработку наземных систем обороны против баллистических ракет, сообщается на сайте министерства обороны США.

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Сумма контракта составляет $3,29 млрд. Договор рассчитан на две позиции и должен будет действовать пять лет. Он включает разработку, тестирование и размещение систем ПВО. Компания утверждает, что ее продукт является единственной развернутой системой, которая может защитить всю территорию США от баллистических ракет большой дальности.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля США объявили об успешном испытании прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A, созданной американской компанией Lockheed Martin.

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