Вашингтон, 13 июля, 2022, 23:19 — ИА Регнум. В США проведено успешное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A, созданной в компании Lockheed Martin, сообщил 13 июля журналистам представитель ВВС США.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвук

По его словам, испытание проходило неподалеку от побережья Южной Калифорнии и стало 12-м по счету лётным испытанием и третьим тестом с реальным запуском.

«Система вооружения AGM-183A достигла гиперзвуковой скорости, были реализованы первичная и вторичная задачи», — сообщает Пентагон.

«Успешно испытана работа ускорителя… мы завершили текущий этап его испытаний и готовы к комплексным испытаниям, которые пройдут позднее в этом году», — сообщили в оборонном ведомстве США.

Конкретные технические характеристики прототипа ракеты военное ведомство США не указало.