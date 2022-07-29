Ташкент, 29 июля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о посещении Россией в Африке «хунт» оскорбительны для этих государств, заявил 29 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Ташкенте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Если посмотреть на перечень стран, которые мы в Африке посетили, если он (Макрон) на это реагировал, то это было довольно оскорбительно для государств, которые продолжают, несмотря ни на что, последовательно развивать отношения с Российской Федерацией», — заявил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макрон выразил обеспокоенность присутствием России в ряде стран Африки и заявил, что Москва занимается не сотрудничеством, а «пособничеством с ослабевшими политическими властями».

Читайте также: Макрон обвинил Россию в ведении «мировой гибридной войны»