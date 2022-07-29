Кабул, , 12:49 — REGNUM Ряд афганских военнослужащих, направленных на учёбу в Индию при прежнем правительстве Афганистана, вернулись в страну по приглашению временного правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», министерство обороны правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило о возвращении в Афганистан 25 военнослужащих бывшей афганской армии, направленных в Индию для прохождения военной подготовки.

Рухулла Умар, глава отдела внешних связей министерства обороны Афганистана, заявил на церемонии приветствия солдат, что их опыт будет использован в профессиональных и специализированных секторах.

Ранее мулла Мухаммад Якуб, министр обороны правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил индийским СМИ о желании талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установить с Индией связи в военной сфере.

Он призвал к возобновлению дипломатических отношений между Индией и Афганистаном и сказал, что предпосылкой налаживания отношений в сфере обороны является наличие стабильных дипломатических отношений.